Ema, Gentiloni: "Partita non chiusa, ma non facciamoci illusioni"

"Dobbiamo provarci, sapendo che l'Ema è importantissima. La partita non è chiusa, ma non dobbiamo farci illusioni che sia facile riaprirla, perché ci sono state procedure seguite". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, sui problemi emersi dopo l'assegnazione della sede ad Amsterdam. Per il ministro Pier Carlo Padoan, "Milano è assolutamente pronta e ha il livello più elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza".