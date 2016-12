Elezioni in Montenegro: vince Djukanovic, ma il governo è incerto

Le elezioni politiche in Montenegro confermano la leadership del premier Milo Djukanovic e del suo Partito democratico dei socialisti (Dps), anche se, dai dati finora affluiti, non è certo che il Dps disporrà di una maggioranza ampia per governare da solo. Stando ai dati del Centro indipendente di ricerca e monitoraggio elettorale, dopo lo scrutinio del 76% delle schede, al Dps è andato il 41,6% dei consensi, pari a 36 degli 81 seggi in parlamento.