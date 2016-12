Egitto, allarme Isis nelle proteste

16:46 - Cresce la tensione in attesa delle manifestazioni annunciate per il 28 novembre in tutto l'Egitto dal fronte salafita con il sostegno dei Fratelli musulmani. I servizi di sicurezza temono che i dimostranti "innalzeranno le bandiere dell'Isis" e marceranno armati di "pistole, granate, molotov per attaccare le forze dell'ordine" verso piazza Tahrir e Rabaa per vendicarsi della polizia dopo che, nel 2013, fu disperso con la forza il raduno pro-Morsi.