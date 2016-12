06:33 - Ci sarebbero altissima probabilità che il virus dell'ebola si diffonda presto in Cina. Ad affermarlo è Peter Piot, uno degli scienziati che ha scoperto il virus, in un'intervista al "South China Morning Post (Scmp)". Il direttore della London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha precisato che la sua previsione si basa sul fatto che migliaia di cinesi lavorano in Africa, dove ha avuto origine l'epidemia.