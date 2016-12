21:56 - Sarà dimessa nelle prossime ore Morgan Dixon, la fidanzata 30enne del medico Craig Spencer, ricoverato a New York dopo essere risultato positivo al virus dell'Ebola. La giovane, ricoverata subito dopo la diagnosi del medico, sarà posta in quarantena nel suo appartamento di Manhattan. Dixon è sempre stata con il medico fin dal suo ritorno a New York, il 17 ottobre scorso, dopo aver curato alcuni pazienti di Ebola in Guinea.