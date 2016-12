Dramma Sud Sudan, bambini rapiti, stuprati e uccisi: allarme dall'Unicef

14:13 - Arruolati in una guerra che non possono capire: i bambini del Sud Sudan pagano il prezzo più alto in una regione che non trova pace. A lanciare l'allarme è l'Unicef, che riporta testimonianze oculari: nell'ultimo attacco dell'Esercito di liberazione sono rimaste vittime almeno 10 bambini. Altri sono stati rapiti e violentati o costretti ad armarsi. Sarebbero oltre 13.000 quelli coinvolti nel conflitto secondo l'Onu.

Utilizzati da tutte le parti in guerra: i bambini del Sud Sudan sono vittime, anche quando vengono costretti ad imbracciare un fucile e colpire. L'Unicef chiede un intervento delle Nazioni Unite dopo l'ultimo attacco dell'Esercito di Liberazione Popolare (SPLA): i testimoni raccontano di interi villaggi rasi al suolo, donne e bambine portate via e violentate, minori coinvolti nelle violenze o utilizzati come guardie per il bestiame rubato. Il Rappresentante dell'organizzazione umanitaria in Sudan meridionale, Jonathan Veitch chiede "un'indagine urgente e approfondita anche per identificare i responsabili di queste ultime atrocità".