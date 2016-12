Denver, sparatoria a fiera moto

Sparatoria a Denver, in Colorado. Il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti. Almeno nove persone sono state trasportate in ospedale. La sparatoria è avvenuta al Denver Coliseum, dove è in corso il Colorado MotorCycle Expo. Secondo quanto riportato dal Denver Post, un testimone avrebbe riferito che lo è stato iniziato da gang rivali di motociclisti. Isolato per precauzione l'ospedale dove sono stati portati i feriti.