Corea Nord, Cina: stop test nucleari Pyongyang e manovre Usa-Seul

Per disinnescare l'incombente crisi nella penisola coreana, "la Cina propone che la Corea del Nord sospenda le sue attività nucleari e missilistiche in cambio di una battuta d'arresto delle esercitazioni militari su vasta scala di Usa e Corea del Sud". E' la proposta del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, secondo cui "le sole sanzioni non bastano. Bisogna tornare al tavolo negoziale".