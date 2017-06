Corea del Nord paragona Trump a Hitler: "Nazista del XXI secolo"

"Donald Trump come Adolf Hitler": a paragonare il presidente americano al dittatore nazista è l'agenzia nordcoreana Kcna, che sottolinea come la politica dell'inquilino della Casa Bianca sia una forma di "nazismo del XXI secolo". Pyongyang denuncia lo slogan "America First" utilizzato dal tycoon durante il suo discorso di investitura: "E' un principio che punta alla dominazione mondiale attraverso mezzi militari, come avvenne per Hitler".