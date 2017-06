Corea del Nord, ex star Nba Denis Rodman in viaggio verso Pyongyang

L'ex campione dell'Nba, Dennis Rodman, verso la Corea del Nord. Il giocatore sarebbe a Pechino, per proseguire poi il viaggio verso Pyongyang, dove è atteso martedì. Lo riporta la Cnn, sottolineando che non è chiaro l'obiettivo della visita di Rodman in Corea del Nord: non è tuttavia la prima volta che l'ex atleta si reca nel Paese dove, per altro, in passato ha incontrato personalmente Kim Jong-un.