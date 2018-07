Conte: "Italia a suo agio in Ue, non c'è altro futuro"

"L'Italia è a suo agio nella Ue, non c'è futuro in altre direzioni". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una intervista rilasciata a Fox News, rispondendo alla domanda su una possibile uscita del nostro Paese dall'Europa. "Staremo in Europa - spiega Conte -, ma lo vogliamo fare in base alla nostra visione, portando avanti la nostra posizione sull'immigrazione e sulla politica economica".