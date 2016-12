Congo, elezioni presidente rinviate al 2018: disordini nel Paese

La commissione elettorale per le presidenziali in Congo intende rinviare alla fine del 2018 le elezioni inizialmente indette per novembre. Due anni di ritardo che permetteranno all'attuale presidente Joseph Kabila - il cui mandato scade in dicembre - di restare al potere a tempo indeterminato. La scorsa settimana a Kinshasa decine di dimostranti dell'opposizione erano stati uccisi in scontri con la polizia. Altri disordini si sono avuti anche oggi.