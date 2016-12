08:22 - Una giovane tibetana, Tsepe Kyi, 20 anni, è morta dopo essersi data fuoco in Cina per protestare contro "la politica repressiva" di Pechino nei confronti della religione e della cultura tibetane. E' accaduto in una città del distretto di Aba, in una regione della provincia del Sichuan (sud-ovest). Dal 2009 a oggi sono oltre 130 i tibetani che si sono immolati o hanno tentato di farlo.