Cina, bambino scappa da casa e vive sei giorni in un negozio Ikea

16:02 - Non aveva svolto i compiti assegnati per casa e ha optato per la fuga dopo un diverbio con sua madre. Il dodicenne Peng Yijian, di Shanghai, ha passato sei giorni in un negozio Ikea, nutrendosi di prodotti alimentari presenti nel supermercato. Il ragazzino è stato ritrovato vicino a una scala mobile, dopo che gli agenti avevano bloccato tutte le vie di fuga dello store della multinazionale svedese, situato nel distretto di Xuhui.

Tutto è nato da una telefonata in cui l'insegnante di matematica avvisava la madre che suo figlio non aveva svolto i compiti assegnati per casa. Pur di non affrontare ulteriori rimproveri, il piccolo Peng Yijian ha optato per la fuga. Aveva in tasca soltanto 1.5 yuan, l'equivalente di circa 20 centesimi di euro. Le ricerche hanno subito una svolta grazie all'aiuto del padre del dodicenne, che ha rivelato come suo figlio adorasse il centro commerciale Ikea.