16 aprile 2014 Usa, bimbo di tre anni scappa da casa e si "chiude" in distributore automatico I clienti del Madsen's Bowling a Lincoln, in Nebraska, non potevano credere ai loro occhi: all'interno di una delle macchinette dell'area giochi, fra i peluche, c'era un bambino, che indifferente alla loro sorpresa, giocava beatamente con i pupazzi

07:00 - I clienti del Madsen's Bowling a Lincoln, in Nebraska, non potevano credere ai loro occhi: all'interno di una delle macchinette dell'area giochi, fra i peluche, c'era un bambino, che indifferente alla loro sorpresa, giocava beatamente con i pupazzi. Nel frattempo la telefonata di un'agitatissima donna arrivava alla polizia della cittadina statunitense: suo figlio di tre anni era scomparso. Il bambino era sfuggito al suo controllo mentre la donna era in bagno. Gli agenti non ci hanno messo molto a capire che il bambino sparito e quello nel distributore automatico di peluche erano la stessa persona. Fatto uscire dalla macchinetta, mamma e bambino si sono potuti riabbracciare.