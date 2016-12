Cile, terza eruzione del Calbuco: nuova fuga della popolazione

"Stiamo procedendo all'evacuazione", ha sottolineato il colonnello dei carabinieri della zona, Enrique Corvalan. "Tutto sta procedendo in ordine", ha d'altro lato commentato il sindaco della citta' di Puerto Montt, Georvoy Paredes: "dovremo abituarci a convivere con questo fenomeno, lavorare con la popolazione e - ha precisato Paredes - trasmettere tranquilliTà".



Il Calbuco ('acqua azzurra' nella lingua dei mapuches) ha un'altitudine di 2mila metri e si trova mille chilometri a sud di Santiago, tra i comuni di Puerto Montt e Puerto Varas, in un'area che i cileni chiamano la 'regione dei laghi'. Viene considerato come il terzo più pericoloso tra i 90 vulcani che si trovano nel Paese.



Il violento risveglio del Calbuco dello scorso 23 aprile aveva comunque sorpreso gli abitanti della zona, visto che era dal 1972 che non entrava in fase di eruzione.