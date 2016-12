Cile, nuova scossa di terremoto

Nuovo forte terremoto in Cile: una scossa di 6.2 gradi è stata rilevata nella zona centro settentrionale del paese. Lo scrive il sito del Clarin, citando l'istituto sismologico cileno. Al momento non si ha notizie di danni a persone e cose. La scossa è stata registrata a 190 chilometri a nord di Santiago e a 10 chilometri di profondità. Non è stato diramato l'allerta tsunami.