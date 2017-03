Ciagate, Fbi: si indaga su dipendente o un contractor infedele

La fuga di informazioni che ha scatenato il Ciagate non sarebbe stata causata da hacker di una potenza straniera ma molto probabilmente da un dipendente o un contractor infedele. Lo affermano fonti investigative al New York Times, spiegando come l'Fbi è pronta a interrogare chiunque abbia avuto accesso ai documenti rubati. Si tratta di centinaia di persone, probabilmente oltre mille.