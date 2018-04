Catalogna, leader in carcere denuncia persecuzione politica

L'ex capo della diplomazia catalana Raul Romiva, in carcere preventivo a Madrid con altri 8 leader separatisti accusati di ribellione, ha denunciato davanti al gip spagnolo che lo accusa di subire come gli altri leader detenuti una "persecuzione politica". Romiva ha accusato il tribunale supremo spagnolo di cui fa parte Llarena di essere "incompetente" e ha rivendicato il diritto alla autodeterminazione per la Catalogna.