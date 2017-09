Caso Regeni, Ong: legale "scomparso" agli arresti per 15 giorni

Una Ong egiziana ha confermato che il consulente legale della famiglia di Giulio Regeni a Il Cairo, Ibhrahim Metwaly, è stato arrestato e posto in custodia cautelare per due settimane. "E' stata conclusa l'indagine nei confronti dell'avvocato per aver pubblicato notizie false. E' stato portato in un carcere di massima sicurezza", ha precisato il Coordinamento egiziano dei diritti e le libertà (Ecfr).