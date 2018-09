Caso Kavanaugh, Ford: "Terrorizzata, ma parlare è un dovere civico"

La donna, la prima a muovere accuse nei confronti di Kavanaugh, ha raccontato la propria versione dei fatti in merito a quanto sarebbe successo a una festa nel 1982 quando lei e il giudice erano ancora due adolescenti. "Salii al secondo piano per andare in bagno. Arrivata in cima alle scale, fui spinta da dietro in una stanza da letto. Brett Kavanaugh e Mark Judge, un amico del giudice, entrarono nella stanza e chiusero a chiave la porta. C'era già della musica nella stanza, ma il volume fu alzato da Brett o Mark".



Visibilimente nervosa e con le lacrime agli occhi, Ford ricorda poi cosa avvenne subito dopo: "Fui spinta sul letto e Brett venne sopra di me. Cominciò a muovere le sue mani su tutto il mio corpo, strusciando le sue labbra su di me. Strillai, sperando che qualcuno mi sentisse al piano di sotto, e cercai di liberarmi, ma lui era pesante. Brett mi palpeggiò e cercò di togliermi i vestiti. Non ci riuscì perché era molto ubriaco. Pensavo che mi avrebbe stuprata. Cercai aiuto, urlando. Quando lo feci, Brett mise la sua mano sulla mia bocca per farmi smettere di urlare. Questo fu quello che più mi terrorizzò e che ha avuto l'impatto più duraturo sulla mia vita".



La 51enne spiega poi che nel corso degli anni ha raccontato questa storia solo ad alcuni amici e durante una terapia di coppia con il marito. "Fino a luglio, non ho mai nominato il nome di Kavanaugh al di fuori della terapia. Tutto è cambiato quando ho sentito che Kavanaugh era tra i candidati alla Corte Suprema: era mio dovere raccontare tutto". Il giudice scelto da Trump respinge tutte le accuse, anche quelle mosse da altre due donne dopo il racconto di Ford.