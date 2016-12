Carly Lovett, la blogger inglese vittima dell'attentato di Sousse

Ultimo tweet il 24 di giugno: "Parto fra tre ore e non ho ancora fatto le valigie". Ce l'avrebbe fatta a partire e anche ad arrivare in Tunisia, Carly Lovett, 24enne blogger di bellezza. Ma la vacanza di questa ragazza del Lincolnshire è durata poco: solo due giorni dopo, sulla spiaggia dove stava prendendo il sole sarebbe arrivato un uomo con un kalashnikov e degli obiettivi ben precisi: occidentali in costume. Tra cui lei.

Nel suo blog Ceejayell, molto conosciuto in Inghilterra, recensiva prodotti di bellezza senza ambizioni e promettendo di consigliare solo i trucchi che le piaceva veramente indossare. Carly Lovett, aveva cominciato la sua attività di blogger subito dopo l'università ed era diventata famosa nel suo ambito grazie alla rete.

Una vacanza, quella in Tunisia, programmata dopo il fidanzamento ufficiale avvenuto sei mesi fa (come riporta il giornale Lincolnshire Echo di Gainsborough, la sua città). Il suo fidanzato Liam Moore, 26 anni, sarebbe ancora in Tunisia - secondo ITV News - pronto a tornare in Gran Bretagna.

Saddened to hear news reports of Carly Lovett in Tunisia - Graduate of our University 2013 — Lincoln::Film&Media (@LincolnMedia) 26 Giugno 2015

E' stato l'ateneo che aveva frequentato - la University o Lincoln - a twittare il cordoglio per la morte di una sua ex studentessa. Mentre un'amica, Kyle Leeman, l'ha ricordata come una persona "gentile ed estroversa".

La comunità dei blogger si è stretta attorno alla famiglia della ragazza, molti hanno espresso la loro indignazione per il modo terribile e ingiusto in cui Carly Lovett ha trovato la morte sulla spiaggia di Sousse.

Although I didn't know @ceejayell_, I feel incredibly upset today as a wonderful human being has been taken from our amazing community. — Georgia Shipley (@little__voice) 27 Giugno 2015



I colleghi blogger, organizzati in una community, hanno anche aperto una pagina internet di fundraising, per raccogliere soldi da donare alla famiglia di Carly o per una fondazione che la ricordi.