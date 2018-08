Canada: "Possibile intesa commerciale entro venerdì con Stati Uniti"

Il Canada non esclude l'ipotesi di entrare a far parte del recente accordo commerciale fra Stati Uniti e Messico che ha mandato in pensione il Nafta, ossia il North American Free Trade Agreement. "C'è la possibilità di un accordo entro venerdì", ha dichiarato il premier canadese, Justin Trudeau. La scadenza sarebbe stata fissata dagli Stati Uniti che premono per un'intesa a breve con Ottawa.