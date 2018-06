Canada: marijuana a scopo ricreativo legale dal 17 ottobre

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato che la legge approvata definitivamente nelle scorse ore che rende legale in Canada la marijuana per uso ricreativo entrerà in vigore il 17 ottobre. Lo riferiscono i media canadesi. Trudeau ha spiegato che l'entrata in vigore del provvedimento è stata ritardata per dare la possibilità a province e territori di adeguarsi alla nuova legge.