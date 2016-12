Canada, attacco con balestra a Toronto: 3 morti, 2 feriti gravi

Tre persone, due donne e un uomo, sono state uccise con dei dardi da balestra a Toronto, in Canada. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. Lo riferiscono i media internazionali, che citano la polizia canadese. Restano da chiarire la dinamica e il movente dell'accaduto; una persona di circa 35 anni è stata fermata come sospettata.