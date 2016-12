Canada, 75 mln per profughi siriani

Il governo del Canada ha annunciato che stanzierà 75 milioni di dollari americani come contributo all'agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) per aiutare i profughi siriani. Si tratta di una delle promesse fatte in campagna elettorale dal premier Trudeau. Quest'ultimo ha annunciato che l'esecutivo accoglierà 10mila siriani entro la fine di dicembre e altri 25mila per febbraio del 2016.