Cambogia al voto, vittoria scontata per il partito al potere

Urne aperte in Cambogia per una tornata elettorale dall'esito scontato: il partito al potere si è assicurato una vittoria schiacciante alle elezioni per il rinnovo del Senato dopo aver eliminato l'unica formazione politica di opposizione. Le elezioni del Senato, che in Cambogia ha un peso politico limitato, in sostanza di mera ratifica delle leggi, rappresentano tuttavia un test per le elezioni per l'Assemblea nazionale in programma a luglio.