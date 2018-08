Bus turistico si ribalta in Bulgaria: almeno 16 morti e 26 feriti

Almeno 16 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite in un incidente stradale il Bulgaria: un bus turistico si è rovesciato lungo un'autostrada vicino a Sofia precipitando poi in un burrone. I turisti a bordo del bus erano tutti bulgari di Bozhurishte, cittadina a nord di Sofia. Il governo bulgaro ha proclamato una giornata di lutto nazionale per lunedì.