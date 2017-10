Brexit, lettera May a cittadini Ue: rimanete e vi tuteleremo

"I cittadini dell'Ue che vivono legalmente nel Regno Unito potranno rimanere". La premier britannica Theresa May, in una lettera aperta ai tre milioni di europei che vivono nel Regno, si è impegnata a tutelare i loro diritti di residenza, spiegando che i negoziati con Bruxelles su questo tema procedono e "siamo vicini ad un accordo". "I diritti dei cittadini sono la mia prima priorità", ha aggiunto.

La May, alla vigilia del Consiglio Europeo in cui si parlera' anche di Brexit, ha assicurato che "i diritti dei cittadini sono la mia prima priorita'. E so che i miei colleghi hanno lo stesso obiettivo: salvaguardare i diritti dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei britannici che vivono nell'Ue".



"Quando abbiamo avviato questo processo, alcuni ci hanno accusato di trattare i cittadini dell'Ue in modo marginale rispetto al negoziato. Ma niente è più lontano dalla verità". Perche' "i cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito hanno dato un enorme contributo al nostro Paese. E vogliamo rimangano con le loro famiglie. Non potrei essere piu' chiara: i cittadini dell'Ue che vivono legalmente nel Regno Unito potranno rimanere".