Brexit, legge negoziati in Parlamento giovedì: verso dibattito lampo

Il governo di Theresa May depositerà giovedì in Parlamento una legge sul via libera alla notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, atto che costituisce la premessa necessaria all'avvio di negoziati formali con l'Ue per la Brexit. Lo ha precisato il ministro David Davis, citato dal "Guardian", confermando l'intenzione dell'esecutivo di condurre un dibattito lampo a Westminster dopo che la Corte Suprema ha imposto il passaggio alle Camere.