Brexit: la Scozia chiede alla May referendum bis su indipendenza

La first minister scozzese Nicola Sturgeon ha formalizzato in una lettera a Theresa May la richiesta di un referendum bis sull'indipendenza della Scozia, dopo il voto di martedì con cui il Parlamento di Edimburgo ha approvato una mozione al riguardo. Sturgeon vorrebbe sottoporre la questione agli elettori entro due anni, prima che il percorso della Brexit sia completato. Ma la premier britannica ha già fatto sapere che non rientra tra le priorità.