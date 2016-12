Brasile, Rousseff: accuse sono pretesto per un golpe costituzionale

"Le accuse contro di me sono un pretesto per un golpe costituzionale, si invoca ipocritamente la costituzione per riconoscere un nuovo governo che non ha legittimazione popolare". Lo ha detto la presidente brasiliana, Dilma Rousseff, difendendosi in Senato nella sua audizione nel procedimento di impeachment. Tutto ciò, ha ripetuto, "porterà all'elezione indiretta di un governo usurpatore".