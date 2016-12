Brasile: "No a raid contro Isis"

01:08 - Il ministro degli Esteri brasiliano, Luiz Alberto Figueiredo, ha ribadito la contrarietà ai raid aerei degli Usa e dei loro alleati contro l'Isis in Siria e in Iraq. "La visione del Brasile è che l'uso della forza o è per legittima difesa o è autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Così è previsto nella Carta dell'Onu. Questa è sempre stata la nostra posizione. Tutta la comunità internazionale pensa in questo modo".