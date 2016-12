02:00 - Il candidato di centrodestra Aecio Neves si trova per la prima volta in vantaggio sulla presidente uscente di sinistra Dilma Rousseff nelle intenzioni di voto per il ballottaggio alle elezioni in Brasile. Lo rivelano i sondaggi Ibope e Datafolha divulgati in vista del secondo turno in programma il 26 ottobre. Secondo entrambi gli istituti demoscopici, Neves otterrebbe il 46% e Rousseff il 44%.