Bombe Usa, la ex di Rahami: "Odiava l'America e i gay"

Ahmad Rahami, arrestato per le bombe in New Jersey e a New York, "odiava l'America e i gay". Lo afferma Maria, la madre della figlia di Rahami, in un'intervista a FoxNews. La donna, che aveva conosciuto Rahami al liceo, ricorda che "parlava spesso di cultura occidentale e di come nel suo Paese era diverso. Di come là non c'erano omosessuali". Rahami era da poco rientrato da un viaggio in Afghanistan.