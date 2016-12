Bombe Usa, il sindaco di New York: "Non si cerca nessun altro"

La caccia ai responsabili delle bombe di New York e del New Jersey si sarebbe conclusa. Dopo l'arresto del 28enne afghano Ahmad Kahn Rahami, infatti, "non ci sarebbero infatti altre ricerche in corso, almeno per il momento". Lo ha detto il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio. L'Fbi ha riferito che le cinque persone arrestate domenica sera a un posto di blocco sono state rilasciate.