10 aprile 2015 Boko Haram visto dai bambini: nei loro disegni gli orrori dei terroristi Alcuni operatori Unicef hanno chiesto ai piccoli di un campo rifugiati in Nigeria di raccontare per immagini il loro dramma. Ecco il risultato

16:17 - Siamo in un campo rifugiati non lontano da Baga Sola, in Nigeria. Anche qui c'è chi ha visto gli orrori di Boko Haram. Che ha colpito, ucciso, devastato dovunque nel martoriato Paese africano. L'Unicef ha chiesto ad alcuni bambini di disegnare il loro dramma. Ecco l'esito di un tragico vissuto che non risparmia neanche i più piccoli.