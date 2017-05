Birmania, pullman cade in un burrone: 19 morti

Almeno 19 persone sono morte e 21 sono rimaste ferite in Birmania quando un pullman carico di passeggeri è precipitato in un burrone vicino al confine con la Thailandia. Lo riportano i media locali. L'incidente, vicino alla città di Myawaddy nello stato Kayin, secondo alcuni sopravvissuti sarebbe avvenuto per colpa della guida spericolata del conducente. Il mezzo stava trasportando 40 persone. Tra i feriti sei sono in gravi condizioni.