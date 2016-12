Biden in Italia, incontro con Renzi

E' previsto per le 9 l'incontro a Villa Taverna, in Brianza, tra il vicepresidente Usa, Joe Biden, e il premier Matteo Renzi. Lo rende noto la Casa Bianca. Dopo l'incontro, Biden vedrà, per un incontro bilaterale, il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Paul Gallagher. Il vicepresidente è accompagnato nel suo viaggio dalla moglie Jill. La coppia si fermerà anche sabato nella Capitale.