Belgio, sparatoria a Liegi: uccisi due poliziotte e un passante | "Il killer ha gridato Allah Akbar"

Il nome dell'omicida, ha riferito il premier belga Charles Michel, compare solo in modo indiretto in tre dossier, due rapporti della Sicurezza di Stato e uno della polizia che riguardavano "altre persone e altre situazioni".



Il procuratore di Liegi, Philippe Dulieu, ha confermato che l'assalitore ha aggredito alle spalle due poliziotte prima con un coltello, poi si è impossessato delle loro armi da fuoco e le ha uccise. Altri agenti sono stati feriti in un secondo momento e un passante in auto, un 22enne seduto dal lato passeggero, è stato ucciso dopo che l'uomo ha preso per un breve periodo un ostaggio. Il killer è stato a sua volta ucciso dalla polizia. L'autore della sparatoria sarebbe uscito dalla vicina prigione di Lantin soltanto lunedì. Ed è in seguito a un controllo dei documenti che la situazione sarebbe precipitata.



Dopo aver ucciso le agenti, l'uomo si è poi diretto verso la scuola vicina, Leonie de Waha, entrando nel perimetro e prendendo in ostaggio una donna delle pulizie che lavora lì e che si trovava all'ingresso dell'edificio. Il killer armato è stato quindi neutralizzato dalla polizia e due agenti sono rimasti feriti durante l'intervento. La donna, invece, ne è uscita incolume.



Chi erano le vittime - Le vittime sono due donne poliziotto e madri, e un giovane diplomando. Le due agenti avevano 53 e 45 anni, una madre di due gemelle di 13 anni già orfane di padre, e l'altra di un ragazzo di 25 anni. La terza vittima è uno studente di 22 anni della Haute Ecole di Liegi, che si sarebbe dovuto diplomare tra qualche settimana per diventare insegnante.