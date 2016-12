Barack Obama dichiara guerra a Isis sul web: "Più voci di pace online"

23:16 - "La violenza contro innocenti non difende l'Islam, ma danneggia l'Islam e i musulmani": lo ha detto il presidente Usa. Barack Obama ha lanciato un appello a tutti i leader musulmani: "Schieratevi nella lotta contro gli estremisti". E contro Isis Obama invita a concentrarsi sulla "prevenzione": "Dobbiamo trovare il modo di amplificare le voci di pace, tolleranza e inclusione, e dobbiamo farlo specialmente online".

Dobbiamo essere concentrati sulla "prevenzione", del terrorismo, è necessario affrontare ideologie contorte come quelle dell'Isis e di Al Qaeda, ha detto il presidente Obama, secondo cui "dobbiamo trovare il modo di amplificare le voci di pace, tolleranza e inclusione, e dobbiamo farlo specialmente online". Perché, ha sottolineato "gruppi terroristi come Al Qaeda e Isis utilizzano la loro propaganda nella speranza di raggiungere giovani musulmani e fargli il lavaggio del cervello".



"Non siamo in guerra con l'Islam, ma contro gente che ha tradito l'Islam", ha ribadito il presidente Usa secondo cui "gli estremisti non sono leader religiosi, ma terroristi". "Nessuna religione è responsabile per il terrorismo". Quella del terrorismo di Al Qaeda e dell'Isis, ha detto ancora Obama, è "una sfida per il mondo intero, non solo per l'America. Bisogna lavorare insieme ai nostri alleati. Ci vorrà tempo, ma li sconfiggeremo".