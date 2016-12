Bali,esplosione ferry: ferita coppia catanzarese in viaggio di nozze

Ci sono anche due italiani tra le persone rimaste ferite a causa dell'esplosione a bordo di un ferry in viaggio tra le isole di Bali e Lombok. Si tratta di una coppia di sposi di Catanzaro in viaggio di nozze in Indonesia. I due non sono gravi. Stando a quanto si è appreso da fonti informate, lui è un medico che lavora in Francia. Illesi altri due italiani che erano sul traghetto.