Attrice porno rischia la pena di morte andando in Iran a rifarsi il naso

Una pornostar britannica, Candy Charms, è volata in Iran per sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica al naso, inconsapevole del fatto che nel Paese mediorientale ha rischiato di essere arrestata e di essere condannata alla pena di morte per la sua professione. La donna, invece, dopo essere rientrata in Gran Bretagna ha postato su Instagram una foto che la ritrae subito dopo l'intervento, provocando l'ira di Teheran.