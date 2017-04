Attentato Stoccolma, polizia: l'autore della strage è un richiedente asilo respinto

Il presunto autore dell' attentato di venerdì a Stoccolma , in Svezia, si chiama Rakhmat Akilov. E' un richiedente asilo la cui domanda era stata respinta. Secondo la polizia svedese l'uomo aveva manifestato simpatie nei confronti di gruppi estremisti ed era era ricercato dalle autorità per essere espulso. L'attacco ha provocato la morte di quattro persone: un cittadino britannico, una donna belga e due svedesi. Quindici le persone rimaste ferite.

Aveva interesse per l'Isis - Il sospettato aveva presentato domanda di permesso di soggiorno nel 2014 e tale richiesta era stata respinta a giugno 2016. "Sappiamo che ha mostrato interesse per organizzazioni estremiste come l'Isis", ha spiegato il capo della polizia, Jonas Hysing.



Altre 5 persone fermate, 500 interrogate - La polizia ha poi rivelato che altre cinque persone sono state fermate in relazione all'attacco di venerdì, mentre 500 persone sono state interrogate.