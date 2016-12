Attacco Istanbul, Turchia: "Ue condanni ogni forma di terrorismo"

L'Unione europea deve impegnarsi a condannare il terrore in tutte le sue forme, dall'Isis al Pkk, e la legge anti-terrorismo non va modificata: è l'auspicio del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu dopo l'attentato a Istanbul. Ma l'Ue assicura: i cambiamenti proteggerebbero giornalisti e politici. Contrario il ministro turco, che dice: "Il terrorismo non fa distinzione e anche noi dobbiamo combattere tutti i terroristi".