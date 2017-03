Attacco a Londra, arrestato un 30enne a Birmingham

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Birmingham nell'ambito delle indagini sull'attacco a Londra: è sospettato di preparare attentati terroristici. E' la dodicesima persona arrestata in connessione con l'attentato a Westminster. Nove sono state del tutto scagionate, un 58enne finito in manette a Birmingham resta in carcere e una 32enne di Manchester è stata rilasciata su cauzione.