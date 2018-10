Attacco a college in Crimea, a sparare sarebbe stato uno studente

Ad aprire il fuoco in un college di Kerch, in Crimea, sarebbe stato uno studente di 18 anni, Vladislav Roslyakov, che avrebbe agito da solo e si sarebbe poi tolto la vita. Lo ha reso noto il leader regionale della Crimea, Serghei Aksyonov. Anche gli inquirenti, citati da Russia Today, hanno confermato che non si è trattato di un attacco terroristico ma di un evento classificato come "omicidio". Al momento il bilancio delle vittime è salito a 18.