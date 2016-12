Germania: Merkel, trionfo senza maggioranza

foto Afp Correlati Germania al voto, anche Merkel e Steinbrück al seggio

Gemania, grande vittoria per Angela Merkel

Sconfitto l'Spd, la reazione di Peer Steinbrueck 06:41 - I risultati ufficiali provvisori delle elezioni tedesche confermano il trionfo di Angela Merkel, che però si ritrova senza la maggioranza assoluta: al Cdu-Csu è andato il 41,5% dei suffragi. L'ex alleato liberale Fdp resta fuori dalla porta del Bundestag, fermo al 4,8%. Distanziati nettamente i socialdemocratici della Spd, con il 27,5%. Restano fuori dal Parlamento anche gli euroscettici dell'Afp (4,7%). - I risultati ufficiali provvisori delle elezioni tedesche confermano il trionfo di Angela Merkel, che però si ritrova senza la maggioranza assoluta: al Cdu-Csu è andato il 41,5% dei suffragi. L'ex alleato liberale Fdp resta fuori dalla porta del Bundestag, fermo al 4,8%. Distanziati nettamente i socialdemocratici della Spd, con il 27,5%. Restano fuori dal Parlamento anche gli euroscettici dell'Afp (4,7%).

I liberali, dunque, come gli euroscettici, non sono riusciti a superare la soglia del 5% richiesta dalla legge elettorale tedesca. Nella giornata del trionfo una pessima notizia per Angela Merkel che, al suo terzo cancellierato, dovrà perciò inevitabilmente mettere insieme una nuova "Grande coalizione" dialogando con il partito socialdemocratico, il secondo più votato del Paese.



I Verdi, sempre secondo i risultati finali provvisori, hanno subito un sensibile arretramento, attestandosi all' 8,3%. Die Linke, la sinistra radicale, ha perso 3,3 punti, ottenendo l'8,6% dei voti.



Quello che era lo spauracchio della vigilia, ovvero il nuovo movimento anti-euro, Alternative fur Deutscheland (Afp), nato nella scorsa primavera, ha raccolto il 4,7% dei consensi, poco meno del 5% necessario per essere rappresentato nella camera bassa del Parlamento.

La partecipazione è stata del 71,5%, maggiore, anche se di poco, rispetto al 70,8% del 2009, quando si registrò un record negativo.



Steinbrueck: ora tocca alla Merkel -"Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, anche se è chiaramente migliore di quello del 2009". Lo ha detto il candidato cancelliere socialdemocratico sconfitto, Peer Steinbrueck. "Ora la palla è nel campo di Angela Merkel".



I complimenti di Letta - "Complimenti ad Angela Merkel per il brillante risultato elettorale". Lo ha detto il premier Enrico Letta appena atterrato a Toronto, in Canada.