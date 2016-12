Tunisia, nascono i primi figli del jihad sessuale

L’invenzione del jihad sessuale sarebbe da attribuire all’Imam conservatore Al-Arifi che però non conferma di avere scritto una fatwa sull’argomento. Quel che è certo è che questa, apparsa su un documento circolato in diversi siti islamisti, avrebbe convinto diverse musulmane molto conservatrici a partire per la Siria.Il termine arabo è "jihad al Nikah" ed indica un, che dura soltanto poche ore, durante il quale viene consumato l'atto sessuale. Grazie a questa attestazione formale, secondo alcuni giuristi islamici, è lecito avere dei rapporti senza infrangere nessuna regola religiosa.Lotfi Bin Jeddo ha comunque denunciato questa pratica durante un discorso tenuto dopo una riunione dell’Assemblea Costituente, aggiungendo che “non è possibile rimanere in silenzio e non agire” per impedire che questo succeda ancora. “” ha spiegato il ministro che ha cosi spiegato la stretta sui visti per il Paese di Assad. Alcuni attivisti avevano denunciato le restrizioni a questi viaggi: Lotfi Bin Jeddo ha invece voluto invece giustificare spiegando che "i nostri giovani sono in prima linea e imparano come saccheggiare i villaggi del Paese mediorientale".



L’esistenza del jihad sessuale è stata confermata nei mesi scorsi anche dal Muftì di Tunisi, che ha criticato questa pratica in un discorso, definendola una vera e propria “prostituzione”. Secondo questa autorità religiosa "partono anche ragazzine di 13 anni per il fronte” ed è necessario fare qualcosa per fermare questo fenomeno.