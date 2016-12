Spagna, neonato muore in aeroporto

foto Ap/Lapresse 11:25 - Un neonato di cinque mesi è morto su un nastro trasportatore dei bagagli di un aeroporto spagnolo, dimenticato lì dai genitori. Il luogo della tragedia è lo scalo di El Allet (Alicante), dove il piccolo è rimasto, pare, per una tragica dimenticanza di papà e mamma, una coppia statunitense in viaggio con un altro figlio minore. La polizia ha aperto un'inchiesta e i due americani, dopo l'interrogatorio, sono stati rilasciati ma denunciati a piede libero. - Un neonato di cinque mesi è morto su un nastro trasportatore dei bagagli di un aeroporto spagnolo, dimenticato lì dai genitori. Il luogo della tragedia è lo scalo di El Allet (Alicante), dove il piccolo è rimasto, pare, per una tragica dimenticanza di papà e mamma, una coppia statunitense in viaggio con un altro figlio minore. La polizia ha aperto un'inchiesta e i due americani, dopo l'interrogatorio, sono stati rilasciati ma denunciati a piede libero.

La dinamica dell'incidente - Appena sbarcata, la notte tra mercoledì e giovedì, la donna con i due figli ha aspettato il marito che aveva preso un volo diverso dal Canada via Londra. Durante l'attesa l'americana ha lasciato il bimbo, che era in uno speciale bagaglio con le cinture per strumenti musicali e passeggini, sul tapin roulant inattivo. Un agente della polizia che si trovava lì ha raccontato: "La madre ha lasciato il bimbo sul nastro e si è distratta per cercare qualcosa, quando è stato azionato ormai era troppo tardi". I paramedici hanno tentato di intervenire ma inutili sono stati i soccorsi.



I genitori hanno ricevuto assistenza psicologica, erano sconvolti, e ora sono nell'albergo dove dovevano pernottare per le vacanze. Secondo gli investigatori che hanno visto i filmati delle telecamere a circuito chiuso la dinamica dei fatti parla chiaro: "E' stato un incidente". L'ambasciata canadese è stata informata della vicenda, ma non ha rilasciato commenti.